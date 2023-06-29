Маркус показав свіжі трофеї 47-ої бригади "Маґура"

Головний майстер-сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: Instagram Маркуса

47 бригада "Маґура" успішно продовжує контрнаступ у Запорізькій області. Бійці бригади взяли військові трофеї, зокрема, танк російського окупаційного контингенту.

Відео головний майстер-сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус опублікував на своєму Telegram-каналі.

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Продовження контрнаступу

47 окрема механізована бригада "Маґура" продовжує наступати на позиції російських окупантів у Запорізькій області.

"Контрнаступ йде успішно", — наголосив Валерій Маркус.

Відео трофеїв

Головний майстер-сержант бригади опублікував відео з позицій "Маґури".

На відео можна побачити один із трофеїв українських воїнів — російський танк із характерним знаком Z, який називають "свастикою Путіна".

Нагадаємо, що раніше Валерій Маркус розкритикував журналіста Юрія Бутусова, який виклав у мережу відео із підривом бійців 47-ої бригади на російських мінних полях.

Також він розповів про добу штурмів та окопи, забиті трупами російських окупантів.