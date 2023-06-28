"Повна траншея трупів": сержант Маркус про величезні втрати росіян

Учасник російсько-української війни Валерій Маркус. Фото: Instagram Маркуса

Підрозділи 47-ї бригади за добу глибоко вклинилися у позиції російських військ. Окупанти зазнали серйозних втрат, російські окопи виявилися закиданими купою трупів окупантів.

Про це головний майстер-сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус заявив на своєму Telegram-каналі.

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Валерій Маркус розповів про учорашню добу, який був днем штурмів.

За словами військового, українським захисникам вдалося просунутися дуже далеко вглиб позицій російських військ.

Купи трупів

Валерій Маркус розповів, що ніч бійці його підрозділу провели у російських окопах, захоплених під час штурму.

У цих окопах, за словами військового, залишилася купа трупів російських солдатів. Українським воїнам буквально довелося спати в окопах на цій купі.

А згодом, наголосив Маркус, усі ці трупи почнуть смердіти.

Але, додав головний майстер-сержант 47-ї бригади, "ці негативні нюанси є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу".

Нагадаємо, що Валерій Маркус розкритикував журналіста Юрія Бутусова, який виклав у мережу відео із підривом бійців 47-ої бригади на російських мінних полях.