Повітряна тривога в Україні вранці 19 квітня

Ворожий безпілотник у небі. Фото ілюстративне: Getty Images

Повітряна тривога вранці 19 квітня — досі "червоні" всі регіони України. Віськові попереджають про загрозу атаки ворожими БПЛА.

Про напрямку руху ударних дронів сповіщають Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога вранці 19 квітня

Станом на 06:07 — ударні дрони летіли у бік Полтавщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Станом на 06:16 почалися відбої, карта повітряних тривог України має такий вигляд.

Карта повітряних тривог в Укранці вранці 19 квітня. Фото: alerts.in.ua

Станом на 06:19 у деяких регіонах залишається загроза застосування ударних дронів.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

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Нагадаємо, вночі 19 квітня Росія вивела у Чорне море два ракетоносія із загальним боєзапасом у 16 ракет. Військово-морські сили України попередили про небезпеку. Також вночі 19 квітня моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт у Росії групи бомбардувальників Ту-95.