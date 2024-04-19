Повітряна тривога в Україні вранці 19 квітня

Масова атака на Україну — попереджають про рух нових цілей
Повітряна тривога вранці 19 квітня — досі "червоні" всі регіони України. Віськові попереджають про загрозу атаки ворожими БПЛА.
Про напрямку руху ударних дронів сповіщають Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога вранці 19 квітня
Станом на 06:07 — ударні дрони летіли у бік Полтавщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини.
Станом на 06:16 почалися відбої, карта повітряних тривог України має такий вигляд.
Станом на 06:19 у деяких регіонах залишається загроза застосування ударних дронів.
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Нагадаємо, вночі 19 квітня Росія вивела у Чорне море два ракетоносія із загальним боєзапасом у 16 ракет. Військово-морські сили України попередили про небезпеку. Також вночі 19 квітня моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт у Росії групи бомбардувальників Ту-95.
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