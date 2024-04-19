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Масова атака на Україну — попереджають про рух нових цілей

19 квітня 2024 06:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вранці 19 квітня
Ворожий безпілотник у небі. Фото ілюстративне: Getty Images
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога вранці 19 квітня — досі "червоні" всі регіони України. Віськові попереджають про загрозу атаки ворожими БПЛА.

Про напрямку руху ударних дронів сповіщають Повітряні сили ЗСУ

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Повітряна тривога вранці 19 квітня

Станом на 06:07 — ударні дрони летіли у бік Полтавщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини.  

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Станом на 06:16 почалися відбої, карта повітряних тривог України має такий вигляд.

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Карта повітряних тривог в Укранці вранці 19 квітня. Фото: alerts.in.ua

Станом на 06:19 у деяких регіонах залишається загроза застосування ударних дронів. 

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Новина доповнюється. 

Нагадаємо, вночі 19 квітня Росія вивела у Чорне море два ракетоносія із загальним боєзапасом у 16 ракет. Військово-морські сили України попередили про небезпеку. Також вночі 19 квітня моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт у Росії групи бомбардувальників Ту-95.

війна
вибух
повітряна тривога

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