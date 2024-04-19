Воздушная тревога в Украине утром 19 апреля

Массированная атака на Украину — предупреждают о движении новых целей
Воздушная тревога утром 19 апреля — "красный" юг Украины. Военные предупреждают об угрозе атаки вражескими БПЛА.
О направлении движения ударных дронов извещают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога утром 19 апреля
По состоянию на 06:07 ударные дроны летели в сторону Полтавщины, Днепропетровщины, Кировоградщины.
По состоянию на 06:16 начались отбои, карта воздушных тревог Украины выглядит так.
По состоянию на 06:19 в некоторых регионах остается угроза применения ударных дронов.
Напомним, ночью 19 апреля Россия вывела в Черное море два ракетоносителя с общим боезапасом в 16 ракет. Военно-морские силы Украины предупредили об опасности. Также ночью 19 апреля мониторинговые телеграммы-каналы сообщали о взлете в России группы бомбардировщиков Ту-95.
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