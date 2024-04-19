Повітряна тривога в Україні вночі 19 квітня, Росія вивела у Чорне море кораблі з ракетами "Калібр"

Російський ракетоносій. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Військово-морські сили України попереджають про небезпеку з Чорного моря. Там зараз два російських ракетоносії. Загальний боєзапас становить 16 ракет.

Про це вночі, 19 квітня, повідомляють моніторингові телеграм-канали.

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Про загрозу застосування ракет типу "Калібр" ВМС Збройних сил Українин повідомили о 00:32. Ракета "Калібр" може долати відстань у понад 1500 км.

Скриншот з Telegram/Карта повітряних тривог

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Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки на українське місто Чернігів загинуло 17 осіб.

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині збільшилась кількість постраждалих після падіння уламків ворожої ракети.