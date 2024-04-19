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Росія вивела у Чорне море ракетоносії — яка загроза для України

19 квітня 2024 00:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 19 квітня, Росія вивела у Чорне море кораблі з ракетами "Калібр"
Російський ракетоносій. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Військово-морські сили України попереджають про небезпеку з Чорного моря. Там зараз два російських ракетоносії.  Загальний боєзапас становить 16 ракет. 

Про це вночі, 19 квітня, повідомляють моніторингові телеграм-канали. 

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Про загрозу застосування ракет типу "Калібр" ВМС Збройних сил Українин повідомили о 00:32. Ракета "Калібр" може долати відстань у понад 1500 км. 

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Скриншот з Telegram/Карта повітряних тривог

Новина доповнюється. 

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки на українське місто Чернігів загинуло 17 осіб. 

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині збільшилась кількість постраждалих після падіння уламків ворожої ракети.

ракета
повітряна тривога
Росія

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