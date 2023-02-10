Ракетная атака на Украину 10 февраля – где раздаются взрывы

Массовая ракетная атака на Украину: в нескольких регионах раздались взрывы
Утром 10 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за опасности массированных ракетных обстрелов. Взрывы раздались в нескольких регионах страны.
Об этом сообщают главы областных военных администраций.
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Подробности
В соцсетях сообщают о взрывах в Кривом Роге. По словам главы МВА Александра Вилкула , на подлете в город еще семь вражеских ракет.
"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете" , - говорится в сообщении.
Также сообщают о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.
В Полтавской и Кировоградской области работает противовоздушная система обороны. Есть информация о взрывах.
Появилась информация о взрывах в Харькове.
В Киеве сработало ПВО. По словам наших корреспондентов, раздалось несколько мощных взрывов.
Позже нардепка Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву.
В 10:15 стало известно о новом мощном взрыве в Киеве.
Также появилась информация о попадании ракет по Харькову. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в результате могут возникнуть проблемы со светом.
В 10.38 стало известно о взрывах в Ивано-Франковске. По предварительным данным, сработало ПВО.
Также взрывы были слышны в Хмельницком и Виннице. Корреспонденты рассказали, что взрывы произошли около 10:39.
В 10:47 мониторинговая группа сообщила о повторных взрывах в Хмельницкой области.
В 10:48 стало известно о работе ПВО во Львовской области.
Прилеты по Киеву
Мэр Киева Виталий Кличко заявил: "Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе".
Состояние энергосистемы
В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.
"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорят специалисты.
В 11:05 стало известно еще о нескольких взрывах в Хмельнитчине. В городе начались перебои с электроснабжением.
В 11:41 глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что есть определенные успехи команды ПВО.
"По предварительной информации, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 шахид. Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой общины. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается", — говорится в сообщении. .
Новость дополняется...
Напомним, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью . Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.