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Массовая ракетная атака на Украину: в нескольких регионах раздались взрывы

10 февраля 2023 11:46
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Ракетная атака на Украину 10 февраля – где раздаются взрывы
Людей просят не оставлять укрытий до конца тревоги
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Утром 10 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за опасности массированных ракетных обстрелов. Взрывы раздались в нескольких регионах страны.

Об этом сообщают главы областных военных администраций.

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Подробности

В соцсетях сообщают о взрывах в Кривом Роге. По словам главы МВА Александра Вилкула , на подлете в город еще семь вражеских ракет.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете" , - говорится в сообщении.

Также сообщают о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской области работает противовоздушная система обороны. Есть информация о взрывах.

Появилась информация о взрывах в Харькове.

В Киеве сработало ПВО. По словам наших корреспондентов, раздалось несколько мощных взрывов.

Позже нардепка Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву.

В 10:15 стало известно о новом мощном взрыве в Киеве.

Также появилась информация о попадании ракет по Харькову. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в результате могут возникнуть проблемы со светом.

В 10.38 стало известно о взрывах в Ивано-Франковске. По предварительным данным, сработало ПВО.

Также взрывы были слышны в Хмельницком и Виннице. Корреспонденты рассказали, что взрывы произошли около 10:39.

В 10:47 мониторинговая группа сообщила о повторных взрывах в Хмельницкой области.

В 10:48 стало известно о работе ПВО во Львовской области.

Прилеты по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко заявил: "Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе".

Состояние энергосистемы

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорят специалисты.

В 11:05 стало известно еще о нескольких взрывах в Хмельнитчине. В городе начались перебои с электроснабжением.

В 11:41 глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что есть определенные успехи команды ПВО.

"По предварительной информации, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 шахид. Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой общины. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается", — говорится в сообщении. .

Новость дополняется...

Напомним, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью . Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.

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