Масована атака по Дніпропетровщині — в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російській окупанти у ніч проти 19 квітня завдали ракетного удару не лише по Дніпрі, а й атакували область. Наразі відомо про двох загиблих, серед яких є дитина, та 15 поранених.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Лисак розповів, що частину ворожих цілей, які летіли на регіон збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, дев'ять ракет, ще дві — вночі. Однак, на жаль, є влучання.

"У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, двоє загиблих та 15 поранених", — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Він також розповів, що цієї ночі під ворожими ударами також опинився Павлоград, там пошкоджене одне з підприємств, та Синельникове.

"У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один — важкий. Частково зруйновано чотири приватні будинки, ще вісім — пошкоджені", — додав Лисак.

Крім того, росіяни продовжують атакувати Нікопольщину. Ввечері 18 квітня окупанти з артилерії вдарили по самому Нікополю, а вночі по Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, через загрозу ракетного удару. В основному російські цілі били по півдню.

Однак вже над ранок в Дніпрі було чути вибухи. Очільник ОВА Сергій Лисак повідомляв про ракетну атаку на область та роботу ППО.

Незадовго стало відомо, що внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок під завалами якого можуть бути люди.