Наслідки ракетної атаки на Дніпро — в ОВА заявили про жертв та постраждалих
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що внаслідок ракетної атаки Росії в ніч проти 19 квітня в Дніпрі частково зруйнований будинок під завалами якого можуть бути люди. В місті наразі шестеро постраждалих, в області загинула жінка.
Про це Сергій Лисак повідомляє в Telegram.
Наслідки нічної ракетної атаки на Дніпро 19 квітня
"У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. На зараз, попередньо, шестеро постраждалих", — розповів Лисак.
Він зазначив, що є руйнування й на Криворіжжі, де пошкоджено об'єкт інфраструктури, а також на Синельниківщині, де загинула жінка.
Лисак додав, що більше інформації надасть згодом.
Нагадаємо, що в ніч проти п'ятниці, 19 квітня, в Дніпрі було чути вибухи. Лисак повідомляв про ракетну атаку на область та роботу ППО.
Також ми писали, що в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, через загрозу ракетного удару. В основному російські цілі били по півдню.
Додамо, що вночі 19 квітня Повітряні сили повідомляли про зліт у Росії групи бомбардувальників Ту-95.
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