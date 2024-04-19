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Наслідки ракетної атаки на Дніпро — в ОВА заявили про жертв та постраждалих

19 квітня 2024 06:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки ракетної атаки на Дніпро — в ОВА заявили про жертв та постраждалих
Рятувальники евакуюють тіло загиблого. Ілюстративне фото: t.me/dnipropetrovskaODA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що внаслідок ракетної атаки Росії в ніч проти 19 квітня в Дніпрі частково зруйнований будинок під завалами якого можуть бути люди. В місті наразі шестеро постраждалих, в області загинула жінка.

Про це Сергій Лисак повідомляє в Telegram.

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"У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. На зараз, попередньо, шестеро постраждалих", — розповів Лисак.

Він зазначив, що є руйнування й на Криворіжжі, де пошкоджено об'єкт інфраструктури, а також на Синельниківщині, де загинула жінка.

Лисак додав, що більше інформації надасть згодом.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Нагадаємо, що в ніч проти п'ятниці, 19 квітня, в Дніпрі було чути вибухи. Лисак повідомляв про ракетну атаку на область та роботу ППО.

Також ми писали, що в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, через загрозу ракетного удару. В основному російські цілі били по півдню.

Додамо, що вночі 19 квітня Повітряні сили повідомляли про зліт у Росії групи бомбардувальників Ту-95.

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