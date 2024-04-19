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Массированная атака по Днепропетровской области – в ОВА рассказали о последствиях

19 апреля 2024 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Массированная атака по Днепропетровской области – в ОВА рассказали о последствиях
Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 19 апреля нанесли ракетный удар не только по Днепру, но и атаковали область. Пока известно о двух погибших, среди которых есть ребенок, и 15 раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак рассказал, что часть вражеских целей, которые летели на регион, сбили Силы ПВО. В частности, только за утро предварительно девять ракет, еще две — ночью. Однако, к сожалению, есть попадания.

"В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе сейчас, предварительно, двое погибших и 15 раненых", — говорится в сообщении главы ОВА.

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Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Он также рассказал, что этой ночью под вражескими ударами также оказался Павлоград, там повреждено одно из предприятий и Синельниково.

"В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Один — тяжелый. Частично разрушены четыре частных дома, еще восемь — повреждены", — добавил Лысак.

Кроме того, россияне продолжают атаковать Никопольщину. Вечером 18 апреля оккупанты из артиллерии ударили по самому Никополю, а ночью по Марганецкой громаде. Повреждены два частных дома.

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Скриншот сообщения Лысака

Напомним, в ночь на 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. В основном российские цели били по югу.

Однако уже под утро в Днепре были слышны взрывы. Глава ОВА Сергей Лысак сообщал о ракетной атаке на область и работе ПВО.

Незадолго стало известно, что в результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом под завалами которого могут быть люди.

россияне
Днепр
Днепропетровская область
обстрелы
война в Украине
ранение
ракетный удар

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