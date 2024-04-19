Массированная атака по Днепропетровской области – в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупанты в ночь на 19 апреля нанесли ракетный удар не только по Днепру, но и атаковали область. Пока известно о двух погибших, среди которых есть ребенок, и 15 раненых.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Последствия обстрела Днепра и области 19 апреля
Лысак рассказал, что часть вражеских целей, которые летели на регион, сбили Силы ПВО. В частности, только за утро предварительно девять ракет, еще две — ночью. Однако, к сожалению, есть попадания.
"В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе сейчас, предварительно, двое погибших и 15 раненых", — говорится в сообщении главы ОВА.
Он также рассказал, что этой ночью под вражескими ударами также оказался Павлоград, там повреждено одно из предприятий и Синельниково.
"В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Один — тяжелый. Частично разрушены четыре частных дома, еще восемь — повреждены", — добавил Лысак.
Кроме того, россияне продолжают атаковать Никопольщину. Вечером 18 апреля оккупанты из артиллерии ударили по самому Никополю, а ночью по Марганецкой громаде. Повреждены два частных дома.
Напомним, в ночь на 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. В основном российские цели били по югу.
Однако уже под утро в Днепре были слышны взрывы. Глава ОВА Сергей Лысак сообщал о ракетной атаке на область и работе ПВО.
Незадолго стало известно, что в результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом под завалами которого могут быть люди.
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