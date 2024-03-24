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Масований удар РФ по енергоінфраструктурі — в Укренерго назвали суму збитків

24 березня 2024 21:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Масований удар РФ по енергоінфраструктурі — в Укренерго назвали суму збитків
Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Масований обстріл української енергетичної інфраструктури у п'ятницю, 22 березня, став найбільшим за два роки повномасштабної війни. Росія уразила критичні об'єкти, тим самим завдавши збитків на 100 млн євро.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook в неділю, 24 березня.

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"За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде пред’явлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше 90-100 млн євро, якщо говорити лише про високовольтне обладнання "Укренерго", — вказав Кудрицький.

При цьому посадовець зауважив, що в Укренерго готувалися до можливих обстрілів, зокрема "був сформований склад необхідного обладнання та матеріалів, персонал проходив потрібні тренування".

Керівник Укренерго запевнив, що попри наявні пошкодження, вдалося уникнути ще гірших наслідків. На це повпливали інженерні укріплення, які були облаштовані Укренерго спільно з українськими ОВА та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.

"За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами", — зазначив Кудрицький.

Скриншот допису Кудрицького
Скриншот допису Кудрицького
Скриншот допису Кудрицького
Скриншот допису Кудрицького

Нагадаємо, через російський обстріл 22 березня ДТЕК втратила близько половини своїх генерувальних потужностей.

Також ми писали, що внаслідок ворожих атак на енергосистему тисячі українців залишилися без світла. За добу енергетики відновили електропостачання для понад 76,4 тис. споживачів.

збитки
війна
росіяни
Україна
обстріли
Укренерго
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атака

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