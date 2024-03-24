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Массированный удар РФ по энергоинфраструктуре — в Укрэнерго назвали сумму убытков

24 марта 2024 21:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Массированный удар РФ по энергоинфраструктуре — в Укрэнерго назвали сумму убытков
Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры в пятницу, 22 марта, стал самым большим за два года полномасштабной войны. Россия поразила критические объекты, тем самым нанеся ущерб на 100 млн евро.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook в воскресенье, 24 марта.

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"По предварительным подсчетам, чек за ущерб, который будет предъявлен врагу за последние атаки, достигает по меньшей мере 90-100 млн евро, если говорить только о высоковольтном оборудовании "Укрэнерго", — указал Кудрицкий.

При этом чиновник отметил, что в Укрэнерго готовились к возможным обстрелам, в частности, "был сформирован состав необходимого оборудования и материалов, персонал проходил нужные тренировки".

Руководитель Укрэнерго заверил, что, несмотря на имеющиеся повреждения, удалось избежать еще худших последствий. На это повлияли инженерные укрепления, обустроенные Укрэнерго совместно с украинскими ОВА и Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.

"По предварительным оценкам, без этого повреждений могло быть вдвое больше, а последствия еще более серьезными. Спасибо коллегам и продолжаем наращивать защиту параллельно с восстановительными работами", — отметил Кудрицкий.

Скриншот сообщения Кудрицкого
Скриншот сообщения Кудрицкого
Скриншот сообщения Кудрицкого
Скриншот сообщения Кудрицкого

Напомним, из-за российских обстрелов 22 марта ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

Также мы писали, что в результате вражеских атак на энергосистему тысячи украинцев остались без света. За сутки энергетики возобновили электроснабжение более 76,4 тыс. потребителей.

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