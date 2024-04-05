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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

5 квітня 2024 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза
Збиття ракети. Фото ілюстративне: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу вдень, 5 квітня, оголосили у всіх областях України. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Харкові пролунали вибухи. Окупанти вкотре атакують місто балістикою.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали вдень, 5 квітня. Російські окупанти обстріляли місто.

Також вибухи лунали в Запоріжжі. В результаті ворожого обстрілу постраждало вже шестеро людей, та було пошкоджено ряд будівель.

війна
українці
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети

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