Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

Збиття ракети. Фото ілюстративне: АрміяInform

Повітряну тривогу вдень, 5 квітня, оголосили у всіх областях України. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Харкові пролунали вибухи. Окупанти вкотре атакують місто балістикою.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали вдень, 5 квітня. Російські окупанти обстріляли місто.

Також вибухи лунали в Запоріжжі. В результаті ворожого обстрілу постраждало вже шестеро людей, та було пошкоджено ряд будівель.