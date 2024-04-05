Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза
5 квітня 2024 16:42
Збиття ракети. Фото ілюстративне: АрміяInform
Повітряну тривогу вдень, 5 квітня, оголосили у всіх областях України. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
У Харкові пролунали вибухи. Окупанти вкотре атакують місто балістикою.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали вдень, 5 квітня. Російські окупанти обстріляли місто.
Також вибухи лунали в Запоріжжі. В результаті ворожого обстрілу постраждало вже шестеро людей, та було пошкоджено ряд будівель.
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