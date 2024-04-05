Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

Сбивание ракеты. Фото иллюстративный: АрмияInform

Воздушную тревогу днем, 5 апреля, объявили во всех областях Украины. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Харькове прогремели взрывы. Оккупанты в очередной раз атакуют город баллистикой.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Харькове прогремели днем, 5 апреля. Российские оккупанты обстреляли город.

Также взрывы раздавались в Запорожье. В результате вражеского обстрела пострадало уже шесть человек, был поврежден ряд зданий.