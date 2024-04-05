Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
5 апреля 2024 16:42
Сбивание ракеты. Фото иллюстративный: АрмияInform
Воздушную тревогу днем, 5 апреля, объявили во всех областях Украины. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В Харькове прогремели взрывы. Оккупанты в очередной раз атакуют город баллистикой.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели днем, 5 апреля. Российские оккупанты обстреляли город.
Также взрывы раздавались в Запорожье. В результате вражеского обстрела пострадало уже шесть человек, был поврежден ряд зданий.
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