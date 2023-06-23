Масштабная воздушная тревога в Украине 23 июня

Взлетел истребитель на территории РФ. Фото: google

По всей территории Украины звучит масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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В Воздушных Силах сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома "Саваслейка". Это и есть причина тревоги.

Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:45.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

21:48 Воздушные Силы сообщают о взлете 6-ти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Взлет истребители в РФ. Фото: скриншот

21:51 Воздушные Силы сообщают об отбое ракетной опасности.

Сообщение об отбое тревоги. фото: скриншот

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:54.

Карта тревог. Фото: скриншот

Новость дополняется.

Напомним, с тех пор как ВСУ начали вести наступательные действия на Запорожском направлении, россияне начали перебрасывать борта стратегической авиации на аэродром Моздок , расположенный в Северной Осетии (Кавказ). Противник это делает для того, чтобы выявить украинскую ПВО.

Добавим, что в ночь на 22 июня 2023 года российские кафиры атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами Shahed-136/131. При этом ракеты не добились своей цели.