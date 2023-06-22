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РФ використовує новий аеродром для обстрілу України: в чому мета

22 червня 2023 20:49
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Козюк Тетяна
редактор
РФ використовує новий аеродром для обстрілу України: в чому мета
Супутникові знімки нового аеродрому РФ. Фото: Схеми\Радіо Свобода
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З того часу, як ЗСУ почали вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, росіяни почали перекидати борти стратегічної авіації на аеродром Моздок, що розташований у Північній Осетії (Кавказ). Противник це робить для того, щоб виявити українську ППО. 

Про це йдеться у матеріалі "Схем". 

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Відомо, що вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, помітили 24 травня цього року. На супутниковому знімку від Planet Labs можна помітити 6 бомбардувальників. 

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Ситуація станом на 24 травня. Фото: скриншот

Водночас, 28 квітня бомбардувальників на цьому місці ще не було. 

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Ситуація станом на 28 квітня. Фото: скриншот

Мета атак з нового аеродрому

За словами військового експерта Михайла Жирохова, армія РФ, ймовірно, змінила тактику. Точніше для того, що "пробити українську ППО". 

За його словами, удари з боку Рязані та  Каспійського моря потужно прикриті ППО. В той час як аеродром Моздок дає можливість завдати ударів з акваторії Чорного моря. 

"До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою", – каже Жирохов.

Нагадаємо, армія РФ щонайменше двічі направляла ракети на будівлю Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому вперше це сталося у березні 2022 року, а востаннє — у травні 2023 року.

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