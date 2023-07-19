Масштабна повітряна тривога в Україні: пуски ракет
Вночі 19 липня в Україні оголошено маштабну повітряну тривогу. Ворог не дає спокою Україні цієї ночі вже третю годину попіль. Мапа тривог почала "червоніти" з опівночі.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Масштабна повітряна тривога в Україні вночі 19 липня
Після другої ночі в Україні більшість областей опинилася в небезпеці. Хоча про повітряну тривогу почали оголошувати з опівночі.
Як попереджали у Повітряних силах, зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.
Нагадаємо, вночі 19 липня у Запоріжжі лунають потужні вибухи. Очевидно, це працює українська ППО. Також вибухи лунають в Одесі та Дніпропетровській області. Існує загроза атаки безпілотників та ракет.
У МВС просять також не знімати роботу ППО та перебувати в укритті.