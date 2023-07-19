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Масштабна повітряна тривога в Україні: пуски ракет

19 липня 2023 02:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Масштабна повітряна тривога в Україні вночі 19 липня
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 19 липня в Україні оголошено маштабну повітряну тривогу. Ворог не дає спокою Україні цієї ночі вже третю годину попіль. Мапа тривог почала "червоніти" з опівночі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Масштабна повітряна тривога в Україні вночі 19 липня

Після другої ночі в Україні більшість областей опинилася в небезпеці. Хоча про повітряну тривогу почали оголошувати з опівночі.

Як попереджали у Повітряних силах, зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.

Нагадаємо, вночі 19 липня у Запоріжжі лунають потужні вибухи. Очевидно, це працює українська ППО. Також вибухи лунають в Одесі та Дніпропетровській області. Існує загроза атаки безпілотників та ракет.

У МВС просять також не знімати роботу ППО та перебувати в укритті.

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