Масштабна повітряна тривога в Україні вночі 19 липня

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Вночі 19 липня в Україні оголошено маштабну повітряну тривогу. Ворог не дає спокою Україні цієї ночі вже третю годину попіль. Мапа тривог почала "червоніти" з опівночі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Після другої ночі в Україні більшість областей опинилася в небезпеці. Хоча про повітряну тривогу почали оголошувати з опівночі.

Як попереджали у Повітряних силах, зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.

Нагадаємо, вночі 19 липня у Запоріжжі лунають потужні вибухи. Очевидно, це працює українська ППО. Також вибухи лунають в Одесі та Дніпропетровській області. Існує загроза атаки безпілотників та ракет.

У МВС просять також не знімати роботу ППО та перебувати в укритті.