Масштабная воздушная тревога в Украине ночью 19 июля

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Ночью 19 июля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Враг не дает покоя Украине этой ночью уже три часа подряд. Карта тревог начала "краснеть" с полуночи.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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После двух ночи в Украине большинство областей оказались в опасности. Хотя о воздушной тревоге начали объявлять с полуночи.

Как предупреждали в Воздушных силах, зафиксированы ракетные залпы "Калибрамы" из акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, являющаяся носителями ракет.

Напомним, ночью 19 июля в Запорожье раздаются мощные взрывы . Очевидно, это работает украинская ПВО. Также взрывы раздаются в Одессе и Днепропетровской области. Есть угроза атаки беспилотников и ракет.

В МВД просят также не снимать работу ПВО и находиться в укрытии.