Масштабна повітряна тривога в Україні: зліт МіГ-31К
8 серпня 2023 18:02
Людей закликали не ігнорувати сигнал тривоги
Сьогодні ввечері, 8 серпня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Вся Україна — ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали не ігнорувати сигнал тривоги.
Наразі ракетна небезпека є для всіх областей країни:
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. Ще 81 людина поранена, серед них двоє дітей.