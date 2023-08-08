Масштабна повітряна тривога в Україні: зліт МіГ-31К

Людей закликали не ігнорувати сигнал тривоги

Сьогодні ввечері, 8 серпня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Вся Україна — ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали не ігнорувати сигнал тривоги.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі ракетна небезпека є для всіх областей країни:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. Ще 81 людина поранена, серед них двоє дітей.