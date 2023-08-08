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Масштабная воздушная тревога в Украине: взлет МиГ-31К

8 августа 2023 18:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Масштабная воздушная тревога в Украине: взлет МиГ-31К
Людей призвали не игнорировать сигнал тревоги
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 8 августа, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

Людей призвали не игнорировать сигнал тревоги.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время ракетная опасность есть для всех областей страны:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Покровске погибли семь человек. Еще 81 человек ранен, среди них двое детей.

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