Масштабная воздушная тревога в Украине: взлет МиГ-31К
8 августа 2023 18:02
Людей призвали не игнорировать сигнал тревоги
Сегодня вечером, 8 августа, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время есть ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине
"Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.
Людей призвали не игнорировать сигнал тревоги.
В настоящее время ракетная опасность есть для всех областей страны:
Напомним, в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Покровске погибли семь человек. Еще 81 человек ранен, среди них двое детей.