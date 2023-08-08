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Кількість жертв внаслідок обстрілу Покровська зросла: оновлені дані

8 серпня 2023 11:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кількість жертв внаслідок обстрілу Покровська зросла: оновлені дані
Наслідки удару по Покровську. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. Ще 81 людина поранена, серед них двоє дітей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Кириленко розповів, що через російську атаку семеро людей загинули (п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий). Ще 81 людина поранена (з них — 39 цивільних, серед яких двоє дітей — 2006 і 2012 року народження; 31 поліцейський, сім працівників ДСНС та чотири військових).

"Станом на 11:00 зафіксовані  пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів", — йдеться у повідомленні. 

обстріл Покровська
Наслідки удару по Покровську. Фото: REUTERS
обстріл Покровська
Наслідки удару по Покровську. Фото: REUTERS

Нагадаємо, 7 серпня російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер". 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська. За його словами, необхідно терміново зупинити російський терор.

Додамо, що раніше очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську через ракетний обстріл РФ зросла до семи. Наразі відомо ще про близько 30 поранених.

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