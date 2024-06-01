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Масштабна повітряна тривога — загроза крилатих ракет

1 червня 2024 08:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Масштабна повітряна тривога — загроза крилатих ракет
МіГ-31К в небі. Фото: Вікіпедія
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Причиною тривоги є зліт МІГ-31К, ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Повітряними силами ЗСУ зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 08:50 повітряна тривога оголошена по всій Україні.

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Карта повітряних тривог в Україні 1 червня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджені енергооб'єкти в  Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях. 

Також внаслідок нічної атаки Росії 1 червня неодноразово лунали вибухи у Львівській області. За даними місцевих пабліків, ворог цілив по Стрию.

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