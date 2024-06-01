Масштабна повітряна тривога — загроза крилатих ракет
1 червня 2024 08:42
МіГ-31К в небі. Фото: Вікіпедія
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Причиною тривоги є зліт МІГ-31К, ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
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Повітряними силами ЗСУ зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області.
Станом на 08:50 повітряна тривога оголошена по всій Україні.
Нагадаємо, що що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджені енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях.
Також внаслідок нічної атаки Росії 1 червня неодноразово лунали вибухи у Львівській області. За даними місцевих пабліків, ворог цілив по Стрию.
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