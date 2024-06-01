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Росія обстріляла українські енергооб'єкти — Галущенко назвав п'ять постраждалих областей

1 червня 2024 06:02
оновлено: 06:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки нічної атаки РФ на енергооб'єкти України 1 червня — Герман Галущенко розповів деталі
Працівник ДСНС гасить пожежу вночі. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджені енергооб'єкти в  Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях. 

Про це Герман Галущенко повідомляє у Facebook.

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Наслідки атаки РФ на енергооб'єкти України 1 червня

"Ворог знову обстрілює українську енергетику! Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях", — зазначив Галущенко. 

Міністр додав, що наслідки обстрілу уточнюються, а над їх ліквідацією вже працюють енергетики.

Наслідки атаки РФ на енергооб'єкти України 1 червня
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки міністра енергетики Германа Галущенка

Оновлено 06:20. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив ураження об'єкта енергетичної інфраструктури. За його словами, обійшлося без постраждалих, відповідні служби вже працюють.

Наслідки атаки РФ на енергооб'єкт у Кіровоградській області 1 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича

Нічний обстріл України 1 червня

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки Росії 1 червня неодноразово лунали вибухи у Львівській області. За даними місцевих пабліків, ворог цілив по Стрию.

Також звуки вибухів було чути в Запоріжжі, Київській та Вінницькій областях. В останній внаслідок обстрілу зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, про що детальніше розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

критична інфраструктура
війна в Україні
Росія
Міненерго
Україна
обстріли
Герман Галущенко
енергетика
атака

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