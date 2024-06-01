Наслідки нічної атаки РФ на енергооб'єкти України 1 червня — Герман Галущенко розповів деталі

Працівник ДСНС гасить пожежу вночі. Ілюстративне фото: ДСНС

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджені енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях.

Про це Герман Галущенко повідомляє у Facebook.

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Наслідки атаки РФ на енергооб'єкти України 1 червня

"Ворог знову обстрілює українську енергетику! Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях", — зазначив Галущенко.

Міністр додав, що наслідки обстрілу уточнюються, а над їх ліквідацією вже працюють енергетики.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки міністра енергетики Германа Галущенка

Оновлено 06:20. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив ураження об'єкта енергетичної інфраструктури. За його словами, обійшлося без постраждалих, відповідні служби вже працюють.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича

Нічний обстріл України 1 червня

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки Росії 1 червня неодноразово лунали вибухи у Львівській області. За даними місцевих пабліків, ворог цілив по Стрию.

Також звуки вибухів було чути в Запоріжжі, Київській та Вінницькій областях. В останній внаслідок обстрілу зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, про що детальніше розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.