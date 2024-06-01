Масштабная воздушная тревога – угроза крылатых ракет

МиГ-31К в небе. Фото: Википедия

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Причиной тревоги является взлет МИГ-31К, ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Угроза ракетных обстрелов 1 июня

Воздушными силами ВСУ зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 08:50, воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Карта воздушных тревог в Украине 1 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и других областях.

Также в результате ночной атаки России 1 июня неоднократно раздавались взрывы во Львовской области. По данным местных пабликов, враг целил по Стрыю.