Масштабная воздушная тревога – угроза крылатых ракет
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Причиной тревоги является взлет МИГ-31К, ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Угроза ракетных обстрелов 1 июня
Воздушными силами ВСУ зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.
По состоянию на 08:50, воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Напомним, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и других областях.
Также в результате ночной атаки России 1 июня неоднократно раздавались взрывы во Львовской области. По данным местных пабликов, враг целил по Стрыю.
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