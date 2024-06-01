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Масштабная воздушная тревога – угроза крылатых ракет

1 июня 2024 08:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Масштабная воздушная тревога – угроза крылатых ракет
МиГ-31К в небе. Фото: Википедия
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Причиной тревоги является взлет МИГ-31К, ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Воздушными силами ВСУ зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Масштабная воздушная тревога - угроза крылатых ракет - фото 1
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 08:50, воздушная тревога объявлена по всей Украине.

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Карта воздушных тревог в Украине 1 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и других областях.

Также в результате ночной атаки России 1 июня неоднократно раздавались взрывы во Львовской области. По данным местных пабликов, враг целил по Стрыю.

война в Украине
Украина
оккупанты
війна
воздушная тревога

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