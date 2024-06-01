Повторні вибухи в Запоріжжі 1 червня — атака крилатих ракет

Повторні вибухи в Запоріжжі — ракетна атака на Україну
1 червня 2024 03:37
оновлено: 03:42
Дим після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Запоріжжі зараз 1 червня гримлять повторно, попередні було чути близько 03:00. Наразі на Україну ворог здійснює атаку крилатими ракетами, "почервоніли" практично всі області.
Про повторні вибухи повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
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Федоров повідомляє про повторні вибухи в Запоріжжі.
Україну майже всю охопила повітряна тривога, пов'язана з загрозою крилатих ракет. Однак ще тримається Запорізька область.
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