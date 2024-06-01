Повторні вибухи в Запоріжжі 1 червня — атака крилатих ракет

Дим після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Запоріжжі зараз 1 червня гримлять повторно, попередні було чути близько 03:00. Наразі на Україну ворог здійснює атаку крилатими ракетами, "почервоніли" практично всі області.

Про повторні вибухи повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Повторні вибухи в Запоріжжі 1 червня

Федоров повідомляє про повторні вибухи в Запоріжжі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Запорізької ОВА івана Федорова

Україну майже всю охопила повітряна тривога, пов'язана з загрозою крилатих ракет. Однак ще тримається Запорізька область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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