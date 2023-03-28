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Мер Ірпеня назвав суму збитків міста через вторгнення росії

28 березня 2023 10:13
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Звільнення Ірпеня з-під окупації росії: яка сума збитків
Найбільше постраждали багатоповерхівки та приватні будинки
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Збитки Ірпеня через російське вторгнення в лютому-березні 2022 року становлять 1 млдр доларів. Зруйновані сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, дороги і все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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"На травень 2022 року сума збитків від російського вторгнення в місто складала майже 1 млдр доларів. Місто дуже пошкоджене. В цифрах це кожна школа та садок. Повністю знищені два садки, 3-тя школа, центральний стадіон. Але найболючі питання — багатоповерхівки", — уточнив мер.
 

За його словами, загалом пошкоджено 530 будинків. Із них 130 підлягають капремонту, 39 будинків пішло на демонтаж. Половина демонтована, інша в планах. Окрім того знищено півтора тисячі приватних будинків, ще стільки ж пошкоджено.

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"Нам потрібні кошти для нового будівництва, люди мають отримати те житло, яке росіяни зруйнували. Також до кінця літа маємо засклити всі пошкоджені вікна. Торік на 70% засклили багатоперхові будинки. Чекаємо фінансування від області і продовжимо цей процес далі", — сказав мер.

Нагадаємо, рік тому 28 березня 2022 року Збройні Сили України звільнили Ірпінь з-під російської окупації. Вона тривала трохи більше місяця. Вже за 2 дні — 30 березня російські війська відступили із Київщини, Сумщини та Чернігівщини через великі втрати. Це була перша велика перемога української армії у війні проти росії.

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