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Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии

28 марта 2023 10:13
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Освобождение Ирпеня из-под оккупации россии: какая сумма ущерба
Больше всего пострадали многоэтажки и частные дома
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Убытки Ирпеня из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляют 1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться русские войска.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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"На май 2022 года сумма ущерба от российского вторжения в город составляла почти 1 млдр долларов. Город очень поврежден. В цифрах это каждая школа и садик. Полностью уничтожены два садика, 3-я школа, центральный стадион. Но самые болезненные вопросы — многоэтажки", — уточнил мэр.

По его словам, в общей сложности повреждено 530 домов. Из них 130 подлежат капремонту, 39 домов на демонтаж. Половина демонтирована, другая — в планах. Кроме того, уничтожено полторы тысячи частных домов, еще столько же повреждено.

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"Нам нужны средства для нового строительства, люди должны получить то жилье, которое россияне разрушили. Также до конца лета должны остеклить все поврежденные окна. В прошлом году на 70% застекли многоэтажки. Ждем финансирования от области и продолжим этот процесс дальше", — сказал мэр.

Напомним, год назад, 28 марта 2022 года, Вооруженные силы Украины освободили Ирпень из-под российской оккупации. Она длилась чуть больше месяца. Уже через 2 дня — 30 марта российские войска отступили из Киевщины, Сумщины и Черниговщины из-за больших потерь. Это была первая крупная победа украинской армии в войне против россии.

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