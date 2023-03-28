Освобождение Ирпеня из-под оккупации россии: какая сумма ущерба

Больше всего пострадали многоэтажки и частные дома

Убытки Ирпеня из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляют 1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться русские войска.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"На май 2022 года сумма ущерба от российского вторжения в город составляла почти 1 млдр долларов. Город очень поврежден. В цифрах это каждая школа и садик. Полностью уничтожены два садика, 3-я школа, центральный стадион. Но самые болезненные вопросы — многоэтажки", — уточнил мэр.

По его словам, в общей сложности повреждено 530 домов. Из них 130 подлежат капремонту, 39 домов на демонтаж. Половина демонтирована, другая — в планах. Кроме того, уничтожено полторы тысячи частных домов, еще столько же повреждено.

"Нам нужны средства для нового строительства, люди должны получить то жилье, которое россияне разрушили. Также до конца лета должны остеклить все поврежденные окна. В прошлом году на 70% застекли многоэтажки. Ждем финансирования от области и продолжим этот процесс дальше", — сказал мэр.

Напомним, год назад, 28 марта 2022 года, Вооруженные силы Украины освободили Ирпень из-под российской оккупации. Она длилась чуть больше месяца. Уже через 2 дня — 30 марта российские войска отступили из Киевщины, Сумщины и Черниговщины из-за больших потерь. Это была первая крупная победа украинской армии в войне против россии.