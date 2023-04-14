Мер Маріуполя пояснив, чому в місті були практично відсутні спеціальні укриття

Місто Маріуполь після російської атаки. Фото: google.com

Мер Маріуполя Вадим Бойченко на інтерв'ю розповів, що влада зробила для людей з 2015 року. Першочергових укриттів у місті не було, яких так потребували маріупольці під час війни.

Про це інформує Радіо Свобода.

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В інтерв'ю Вадим Бойченко заявив, що "не знав, що буде війна і не запитав Президента". Але згодом він зазначив, що війна завжди була близько до Маріуполя.

— Ви самі зазначили, що війна була завжди близько Маріуполя, зокрема зі сходу. Ви є мером міста з 2015 року. І найбільше, що вам закидають жителі Маріуполя, з якими я спілкувалася (це мої друзі і колеги), вони кажуть: він же ж знав, що війна ось тут поруч з ним — невже з 2015 року не можна було хоча би укриття якісні по місту набудувати? — запитала інтерв'юерка.

— А ви знаєте, що таке укриття? Ви переймалися цим питанням? Які вони мають категорії? З яких вони складаються? Є перша категорія, щоб ви розуміли. Укриття першої категорії — це бомбосховища. Де вони будувалися, ким вони будувалися, щоб ви розуміли? Будувалися вони ще за часів СРСР, будувалися вони на величезних містоутворюючих підприємствах, як "Азовсталь" і "завод Ілліча". Там є бомбосховища. І ще третє підприємство це "Азовмаш". Воно не працювало. Тому що росіяни так само економічно тиснули, воно так і закрилося у 2012 році, до початку війни у 2014 році. Все що ми готували — все знищили. Є інша, друга категорія. Це комунальні підприємства. Комунальні підприємства і комунальні напрямки, тобто це лікарні, школи і таке інше. І коли почалася війна, я особисто як міський голова, дав команду, щоб перша і друга складова були забезпечені їжею, медикаментами, іншими речами, створити такий склад. І ми його зробили. Але, вибачте, 1 березня хтось корегував вогонь і цей склад знищили. Їх було декілька. І вони усі були знищені, — відповів мер Маріуполя.

Також він додав, що хтось зсередини надавав таку інформацію, що укриття треба знищити. Мовляв, укриттям у Маріуполі таки приділяли увагу, але їх хтось замість переоснащення і ремонту наказав знищити

— Є категорія укриттів невизначена. Тобто нульова категорія. Це звичайні підвали. Тобто, якщо подивитися, що ми зробили на підтримку ОСББ в Маріуполя — я цим пишаюся, щоб ви зрозуміли. Ми більше 400 таких підвалів привели до ладу. Тобто їх 1 800. Щоб ви розуміли, ми кожного року в напрямок ОСББ вкладали 250 мільйонів. Якщо я щось робив не так, назвіть інше місто, де вони більше вкладали на підтримку ОСББ і створювали ці умови, — додав Вадим Бойченко.

Крім цього він зазначив, що російські війська не припиняють бомбардування заводу"Азовсталь" у Маріуполі.

— Тобто ви не визнаєте, що ви могли краще підготувати місто для збереження життя громадян за ці 7 років, поки ви там є мером? — запитала жінка.

— Я вам зараз навів приклад того, що було зроблено і що робилося. Треба так само розуміти, що от починається війна, є певний напрямок, який має назву "громадська безпека і оборона". І хтось за це відповідає? Як ви вважаєте, це міський голова за це відповідає? Є певний орган, який за це відповідає. І разом з міською владою цей орган має працювати, — заявив мер.

Вадим Бойченко пояснив, що вони роблять стратегію відродження Маріуполя, і що у нього, як у міського голови, так само є питання до тих органів, які не працювали якісно під час війни.

Нагадаємо, що місцеву владу Маріуполя не попереджали про майбутню війну навіть за тиждень до вторгнення. А готуватися до війни треба було усі 30 років незалежності і на рівні держави.