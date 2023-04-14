Мэр Мариуполя объяснил, почему в городе практически отсутствовали специальные укрытия

Город Мариуполь после российской атаки. Фото: google.com

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко на интервью рассказал, что власти сделали для людей с 2015 года. Первоочередных укрытий в городе не было, в которых так нуждались мариупольцы во время войны.

Об этом информирует Радио Свобода.

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Мэр Мариуполя Бойченко

В интервью Вадим Бойченко заявил, что "не знал, что будет война и не спросил Президента". Но впоследствии он отметил, что война всегда была близка к Мариуполю.

— Вы сами отметили, что война была всегда около Мариуполя, в том числе с востока. Вы являетесь мэром города с 2015 года. И больше всего, что вам обвиняют жители Мариуполя, с которыми я общалась (это мои друзья и коллеги), они говорят: он ведь знал, что война вот здесь рядом с ним — неужели с 2015 года нельзя было хотя бы укрытия качественные по городу настроить? — спросила интервьюер.

— А вы знаете, что такое укрытие? Вы волновались этим вопросом? Какие у них категории? Из которых они состоят? Есть первая категория, чтобы вы понимали. Укрытие первой категории — это бомбоубежища. Где они строились, кем строились, чтобы вы понимали? Строились они еще при СССР, строились они на огромных градообразующих предприятиях, как "Азовсталь" и "завод Ильича". Там есть бомбоубежища. И еще третье предприятие это "Азовмаш". Оно не работало. Потому что россияне также экономически давили, оно так и закрылось в 2012 году, до начала войны в 2014 году. Все что мы готовили — все уничтожили. Есть другая, вторая категория. Это коммунальные предприятия. Коммунальные предприятия и коммунальные направления, то есть это больницы, школы и т.д. И когда началась война, я лично как городской голова дал команду, чтобы первая и вторая составляющая были обеспечены едой, медикаментами, другими вещами, создать такой склад. И мы его сделали. Но, простите, 1 марта кто-то корректировал огонь и этот склад был уничтожен. Их было несколько. И все они были уничтожены, — ответил мэр Мариуполя.

Также он добавил, что кто-то изнутри предоставлял такую информацию, что укрытие нужно уничтожить. Мол, укрытиям в Мариуполе уделяли внимание, но их кто-то вместо переоснащения и ремонта приказал уничтожить.

— Есть категория укрытий неопределенная. То есть нулевая категория. Это обычные подвалы. То есть, если посмотреть, что мы сделали в поддержку ОСМД в Мариуполе, я этим горжусь, чтобы вы поняли. Мы более 400 таких подвалов привели в порядок. То есть их 1800. Чтобы вы понимали, мы каждый год в направлении ОСМД вкладывали 250 миллионов. Если я что-то делал не так, назовите другой город, где они больше вкладывали в поддержку ОСМД и создавали эти условия, — добавил Вадим Бойченко.

Кроме этого он отметил, что российские войска не прекращают бомбардировку завода "Азовсталь" в Мариуполе.

— То есть вы не признаете, что вы могли лучше подготовить город для сохранения жизни граждан за эти 7 лет, пока вы там мэр? — спросила женщина.

— Я вам привел пример того, что было сделано и что делалось. Надо также понимать, что вот начинается война, есть определенное направление, которое называется "общественная безопасность и оборона". И кто за это отвечает? Как вы считаете, это городской голова за это отвечает? Есть определенный орган, отвечающий за это. И вместе с городскими властями этот орган должен работать, — заявил мэр.

Вадим Бойченко объяснил, что они делают стратегию возрождения Мариуполя, и что у него, как у городского головы, также есть вопросы к тем органам, которые не работали качественно во время войны.

Напомним, что местные власти Мариуполя не предупреждали о грядущей войне даже за неделю до вторжения. А готовиться к войне нужно было все 30 лет независимости и на уровне государства.