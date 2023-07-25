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Мэр Мелитополя рассказал, как на оккупированных территориях массово похищают детей

25 июля 2023 11:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Мэр Мелитополя рассказал, как на оккупированных территориях массово похищают детей
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: Укринформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанти вместе со своими "пособниками" депортируют и похищают украинских детей с временно оккупированных территорий. Больше всего страдают сироты и дети, за которыми нет родительского ухода.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Депортация детей

Отмечается, что в так называемом "Министерстве труда и социальной политики Запорожской области" подчеркнули, что 223-м детям были найдены опекуны.

"Как это выглядит на самом деле, знает весь мир. Несмотря на все правовые нормы, наши дети принудительно вывозятся в Россию, где получают враждебное гражданство, содержатся в непонятных заведениях или воспитываются в "нужных" семьях", — отметил Федоров.

"Озверевший враг"

По его словам, весь мир увидел, кто такая уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, ведь за то, что она занимается депортацией детей, МКС выдал ордер на ее арест.

"Должны остановить озверевшего врага, который посягает на самое дорогое — наших детей. Ждем деоккупацию. Освобождения наших людей и возвращения наших детей" , — добавил городской голова Мелитополя.

Напомним, ранее Иван Федоров сообщил, что на временно оккупированной территории Украины российские оккупанты вербуют украинских детей. Такие мероприятия они проводят даже в детских лагерях.

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