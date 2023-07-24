Окупанти зомбують українських дітей під приводом відпочинку, — Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН

На тимчасово окупованій території України російські окупанти вербують українських дітей. Такі заходи вони проводять навіть у дитячих таборах.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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За словами Федорова, росіяни вербують дітей і говорять про це відкрито. Зомбування російські терористи проводять з метою нібито навчити правильної історії та виховати справжніх патріотів.

"Окупанти продовжують зомбувати та вербувати наших дітей вже відкрито. Чергову партію наших дітей відправили в Євпаторію, в табори. Їх відправив якийсь гауляйтер. Він сказав, що в цих таборах треба дітей "навчити правильної історії і розказати правдиву історію нашої держави". Тож вони відкрито підтверджують, що будуть зомбувати наших дітей", — каже Федоров.

І додає, що восени окупанти продовжать зомбувати маленьких українців під приводом навчання. Відтак, вони вже готуються розповідати причини початку так званої "СВО", якою у Росії називають розв'язану війну проти України.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти перейшли до нової стадії терору. Відтак, російські війська на тимчасово окупованих ділянках України посилили контроль за особистою інформацією місцевих жителів. Окупанти перевіряють мобільні пристрої щодо української музики.