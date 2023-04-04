Мэр Мелитополя рассказал, как россияне в страхе перед наступлением ВСУ "засевают" минные поля

Для минирования территорий оккупанты используют гусеничный минный заградитель ГМЗ-3

Оккупанты Запорожской области готовятся к обороне. Они создают минные заграждения, подвергая опасности гражданское население.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Где происходит минирование

По информации Федорова, россияне минируют поля между Михайловкой и Орлянским на севере оккупированной части Запорожской области.

Как отметил городской голова Мелитополя, местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Он отметил, что такая техника за один раз в течение 10-20 минут может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1-2 километра.

"В то время, когда наши аграрии засевали на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх. Однако у рашистов есть все шансы самим стать удобрением для следующего урожая", — добавил Федоров.

Напомним, ранее появилась информация, что в оккупированном Мелитополе коллаборанты вынуждены скрываться, напуганные украинскими партизанами. А глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который бывает в городе только время от времени, ездит по Мелитополю в машине "скорой".

Также сообщалось, что в Мелитопольском районе наблюдаются панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Приспешники россии уже были проинструктированы по поводу "эвакуации".

Также ранее на Запорожском направлении были зафиксированы случаи, когда россияне отправляли гражданских в украинские позиции через минные заграждения. Таким образом оккупанты изучали варианты прохождения через минные заграждения.