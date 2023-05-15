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Мер Тернополя розповів про збитки внаслідок ракетного удару

15 травня 2023 18:26
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Мер Тернополя розповів про збитки внаслідок ракетного удару
Мер Тернополя Сергій Надал. Фото: Тернопільська міська рада
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетних ударів по Тернополю у ніч проти 14 травня постраждало двоє людей. Окрім того, ворожа атака по складах у місті завдала збитків в десятки мільйонів гривень.

Про це розповів мер Тернополя Сергій Надал.

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За словами Надала, в результаті ракетних ударів по Тернополю з 13 на 14 травня постраждало двоє людей. Зокрема, одна людина отримала осколкові поранення, інша — опіки. Зазнали пошкоджень виробничі та складські приміщення, об’єкти інфраструктури, навчальні заклади.

Також він зазначив, що також фіксуються й окремі звернення громадян щодо пошкоджень приватного майна та комерційних об’єктів.

"Є окремо зафіксовані звернення мешканців про пошкоджені транспортні засоби, приватні автомобілі. Є наразі одне звернення стосовно пошкодження приватного будинку. Є близько 60 звернень про пошкодження комерційних об’єктів. Поруч з Тернополем знищено цілу низку присадибних і дачних будинків через попадання ракети. Багато з них взагалі не підлягають відновленню", — зазначив міський голова.

Надал повідомив, що сума збитків знищених товарів, які знаходилися у складських приміщеннях релігійної організації "Світло реформації", оцінюється в десятки мільйонів гривень.

Крім того, він зауважив, що в результаті ракетної атаки на місто постраждав корпус університету в Тернополі.

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня жителі Тернопільської почули звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги. Згодом голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про влучання у складські приміщення, та про двох постраждалих людей.

Згодом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав наслідки обстрілу Тернополя. Він зазначив, що атака відбулася якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі "Євробачення".

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