У Тернополі робот допоміг ліквідувати пожежу після обстрілу

Вогнеборці та робот-помічник ліквідовують пожежу в Тернополі. Фото: ДСНС

Сьогодні, 14 травня, вогнеборці у Тернополі ліквідували пожежу у складських приміщеннях після російського обстрілу. Вони використовували роботизовану систему пожежогасіння.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Ліквідація пожежі в Тернополі

У ДСНС розповіли, що вогнеборці ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв. Вони виникли після російської атаки.

До гасіння було залучено 33 вогнеборці та шість одиниць техніки, зокрема робот Magirus Wolf R1.

"Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу", — сказав голова ДСНС Сергій Крук.

Нагадаємо, жителі Тернопільської області увечері 13 травня почули звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що Єрмак показав наслідки обстрілу Тернополя. Він розповів, що атака відбувалася якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі "Євробачення".

Додамо, вночі 14 травня по всій території України була оголошена повітряна тривога, в окремих областях було чутно вибухи. Зокрема, вибухи пролунали у Тернопільській, Сумській та Херсонській областях.