Мэр Тернополя рассказал об ущербе в результате ракетного удара

Мэр Тернополя Сергей Надал. Фото: Тернопольский городской совет

В результате ракетных ударов по Тернополю в ночь на 14 мая пострадали два человека. Кроме того, вражеская атака по складам в городе нанесла ущерб в десятки миллионов гривен.

Об этом рассказал мэр Тернополя Сергей Надал.

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Ракетная атака по Тернополю

По словам Надала, в результате ракетных ударов по Тернополю с 13 на 14 мая пострадали два человека. В частности, один человек получил осколочные ранения, другой — ожоги. Потерпели повреждения производственные и складские помещения, объекты инфраструктуры, учебные заведения.

Также он отметил, что также фиксируются и отдельные обращения граждан по поводу повреждений частного имущества и коммерческих объектов.

"Есть отдельно зафиксированные обращения жителей о поврежденных транспортных средствах, частных автомобилях. Есть сейчас одно обращение о повреждении частного дома. Есть около 60 обращений о повреждении коммерческих объектов. Рядом с Тернополем уничтожен целый ряд приусадебных и дачных домов из-за попадания ракеты. Много из них вообще не подлежат восстановлению", — отметил городской голова.

Надал сообщил, что сумма ущерба уничтоженных товаров, которые находились в складских помещениях религиозной организации "Свет реформации", оценивается в десятки миллионов гривен.

Кроме того, он заметил, что в результате ракетной атаки на город пострадал корпус университета в Тернополе.

Напомним, в ночь на 14 мая жители Тернопольской услышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги. Впоследствии председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил о попадании в складские помещения и о двух пострадавших людях.

Впоследствии руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал последствия обстрела Тернополя. Он отметил, что атака произошла как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале "Евровидения".