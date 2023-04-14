Металобрухт до бою: росіяни знову використовують старі танки Т-55 в Україні

Радянський танк Т-55. Фото: google.com

Російські окупаційні війська в Україні почали отримувати розконсервовані танки Т-54 та Т-55. Фото зі старою технікою окупанти виклали в соцмережі.

Про це пише Мілітарний.

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Як зазначається, відео, кадри із якого з’явилися у соцмережах, ймовірно, були зроблені пропагандистами в прифронтовій зоні у нічних умовах, тому якість зображення не дозволяє за деталями точно ідентифікувати модифікацію танка.

Окупанти заявляють, що танк Т-54 або Т-55 потрапив у кадр на території тимчасово окупованих районів Запорізької області України.

Російський танк Т-54/Т-55. Фото: із соцмереж

Наразі невідомо, чи беруть ці танки участь у бойових діях, чи це перші машини цього типу, які тільки надійшли на озброєння російських окупаційних сил після розконсервації.

Їх, зокрема, спочатку можуть використовувати для навчання екіпажів перед участю у бойових діях.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили вже 3 654 танки росіян. Лише чотири за останню добу, 13 квітня.

Також з початку війни ЗСУ ліквідували 181 590 окупантів.