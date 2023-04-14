Металобрухт до бою: росіяни знову використовують старі танки Т-55 в Україні
Російські окупаційні війська в Україні почали отримувати розконсервовані танки Т-54 та Т-55. Фото зі старою технікою окупанти виклали в соцмережі.
Про це пише Мілітарний.
Окупанти знову використовують застарілу техніку в Україні
Як зазначається, відео, кадри із якого з’явилися у соцмережах, ймовірно, були зроблені пропагандистами в прифронтовій зоні у нічних умовах, тому якість зображення не дозволяє за деталями точно ідентифікувати модифікацію танка.
Окупанти заявляють, що танк Т-54 або Т-55 потрапив у кадр на території тимчасово окупованих районів Запорізької області України.
Наразі невідомо, чи беруть ці танки участь у бойових діях, чи це перші машини цього типу, які тільки надійшли на озброєння російських окупаційних сил після розконсервації.
Їх, зокрема, спочатку можуть використовувати для навчання екіпажів перед участю у бойових діях.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили вже 3 654 танки росіян. Лише чотири за останню добу, 13 квітня.
Також з початку війни ЗСУ ліквідували 181 590 окупантів.