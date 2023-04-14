Металлолом к бою: россияне снова используют старые танки Т-55 в Украине

Советский танк Т-55. Фото: google.com

Российские оккупационные войска в Украине начали получать расконсервированные танки Т-54 и Т-55. Фото со старой техникой оккупанты выложили в соцсети.

Об этом пишет Милитарный.

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Как отмечается, видео, кадры из которого появились в соцсетях, вероятно, были сделаны пропагандистами в прифронтовой зоне в ночных условиях, поэтому качество изображения не позволяет по деталям точно идентифицировать модификацию танка.

Оккупанты заявляют, что танк Т-54 или Т-55 попал в кадр на территории временно оккупированных районов Запорожской области Украины.

Российский танк Т-54/Т-55. Фото: из соцсетей

Пока неизвестно, участвуют ли эти танки в боевых действиях, это первые машины этого типа, которые только поступили на вооружение российских оккупационных сил после расконсервации.

Их, в частности, первоначально могут использовать для обучения экипажем перед участием в боевых действиях.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили уже 3 654 танка россиян. Только четыре за последние сутки, 13 апреля.

Также с начала войны ВСУ ликвидировали 181590 оккупантов.