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Експосадовець Генштабу розповів, як росіяни використовуватимуть старі танки Т-54 і Т-55

23 березня 2023 12:44
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Старі танки: як ворог використає радянський бронмотлох
Застаріла техніка не стане конкурентом новітній зброї на полі бою
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти почали знімати з баз зберігання у Приморському краї важку бронетехніку типу танків Т-54, Т-55 і перевозити їх в Україну. Ворог навряд чи кидатиме її в бій, але може використовувати в якості стаціонарних точок вогневої підтримки в своїх укріпрайонах.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Танки Т-54 і Т-55 були вельми не поганими для свого часу — у 1947 та 1958 роках. Відтоді пройшло близько 70 і більше років, тому вони, м'яко кажучи, застаріли", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, проте росіянам необхідно поповнювати свої танкові лави, а отже вони знімають з баз зберігання все те, що може рухатися.

Найбільш ймовірно, припускає Селезньов, ворог буде використовувати ці танки в якості довготривалих вогневих точок, так званих ДОТів, оскільки відправляти їх на танкові дуелі це — вершина дурості

Де спливуть такі танки наразі невідомо. Попередні старі радянські Т-62, які росіяни так само зняли з консервації, використовувалися ними на лініях оборони в Запорізькій області.

Військовий експерт не виключає, що, скоріш за все вони перекинуть цю бронетехніку на більш загрозливі для себе, як вони вважають, напрямки.

"Наступними, мабуть, будуть танки Перемоги Т-34. Адже їх в росії на пам'ятних п'єдесталах збереглося ще багато", — зіронізував український офіцер.

Як триває російський контрнаступ

росія вже демонструє, що не готова до довготривалих бойових дій. Про це свідчить дефіцит зброї та зменшення інтенсивності й частоти ракетних атак.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв переконаний, що у росії недостатньо сил і засобів для наступу на інших операційних напрямках, окрім Луганщини та Донеччини. Однак окупанти намагаються імітувати наступальні дії, наприклад, на Запорізькому напрямку.

Наступальна операція окупантів у Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча рф перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій. Російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж всієї лінії фронту на Луганщині протягом останнього тижня, й українським силам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки та повернути території.

Фото: ShinePhantom / Wikimedia commons

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