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Ми маємо цю війну закінчити справедливо, — Подоляк

18 червня 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ми маємо цю війну закінчити справедливо, — Подоляк
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: сайт Офісу Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Погіршення відносин, збільшення провокацій та ненависті з боку РФ. Такі наслідки від укладення угоди "Мінськ-3" між Україною та Росією.

Про це радник глави Офісу Президента України заявив в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини".

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Подоляк заявив, що Україна прагне дійти до правильного фіналу у цій війні. Адже в протилежному випадку Росія і далі знущатиметься над українцями. 

"Вони будуть пробувати постійно когось ловити, вбивати, підривати, провокувати. Вони не будуть віддавати полонених, будуть проводити знущання з них в прямому ефірі. Ми маємо цю війну закінчити справедливо", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк також відреагував на ядерні погрози Лукашенка. Радник керівника ОП вважає, що ядерні погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка — лише анекдотичні заяви. Білоруський диктатор давно не є суб'єктом політики та війни в України.

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