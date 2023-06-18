Ми маємо цю війну закінчити справедливо, — Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: сайт Офісу Президента України

Погіршення відносин, збільшення провокацій та ненависті з боку РФ. Такі наслідки від укладення угоди "Мінськ-3" між Україною та Росією.

Про це радник глави Офісу Президента України заявив в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини".

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Подоляк заявив, що Україна прагне дійти до правильного фіналу у цій війні. Адже в протилежному випадку Росія і далі знущатиметься над українцями.

"Вони будуть пробувати постійно когось ловити, вбивати, підривати, провокувати. Вони не будуть віддавати полонених, будуть проводити знущання з них в прямому ефірі. Ми маємо цю війну закінчити справедливо", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк також відреагував на ядерні погрози Лукашенка. Радник керівника ОП вважає, що ядерні погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка — лише анекдотичні заяви. Білоруський диктатор давно не є суб'єктом політики та війни в України.