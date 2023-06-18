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Мы должны эту войну закончить справедливо, — Подоляк

18 июня 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мы должны эту войну закончить справедливо, — Подоляк
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ухудшение отношений, увеличение провокаций и ненависти со стороны РФ. Таковы последствия от заключения соглашения "Минск-3" между Украиной и Россией.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины заявил в эфире Национального телемарафона "Єдині новини".

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Подоляк заявил, что Украина стремится прийти к правильному финалу в этой войне. Ведь в противном случае Россия будет и дальше издеваться над украинцами.

"Они будут пробовать постоянно кого-то ловить, убивать, взрывать, провоцировать. Они не будут отдавать пленных, будут проводить издевательства над ними в прямом эфире. Мы должны эту войну закончить справедливо", — заявил Подоляк.

Напомним, Подоляк также отреагировал на ядерные угрозы Лукашенко. Советник руководителя ОП считает, что ядерные угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко — только анекдотические заявления. Белорусский диктатор давно не субъект политики и войны в Украине.

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