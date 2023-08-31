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Ми попереджали, що у Криму буде сезон "бавовни", — Гуменюк

31 серпня 2023 09:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ми попереджали, що у Криму буде сезон "бавовни", — Гуменюк
Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Суспільне Одеса
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Об'єднаного координаційного пресцентру військового командування півдня України Наталія Гуменюк висловила свою думку щодо ситуації у Криму. За її словами, "бавовна" в Криму продовжується і про це попереджали раніше.

Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.

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Гуменюк зазначила, що поточна інформація про дії оборонних сил у Криму перебуває на стадії уточнення.

"Ми ретельно стежимо за розвитком ситуації й, подекуди, навіть не приховуємо свого оптимізму", — заявила вона.

Гуменюк також зазначила наявність стратегічних резервів Росії в Криму, включаючи одиниці Чорноморського флоту.

"Будь-які дії, спрямовані на зменшення цих ресурсів, є повністю виправданими", — наголосила представник військового командування.

Щодо захисту Керченського мосту російською владою за допомогою затоплених суден, Гуменюк висловила думку, що це може дати лише тимчасове полегшення.

"Доля мосту вже вирішена на вищих рівнях в Україні, і наші оборонні сили дотримуватимуться цього курсу", — додала вона.

Гуменюк також наголосила на активізації використання безпілотників, включаючи і на території Росії.

"Ми попереджали про початок нового етапу наших операцій. Ці дії продовжаться доти, доки умови будуть сприятливими. Настане час, і у нас почнеться новий етап", сказала вона, говорячи про можливе посилення операцій.

Нагадаємо, що за рік дрони атакували Росію та тимчасово окупований Крим 190 разів. Майже всі рази Москва звинувачувала у всьому Україну.

Також ми писали, що 28 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Колабораційна влада повідомила про нібито відпрацювання ППО.

 

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