Сколько раз в год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым
За год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым 190 раз. Почти все разы Москва винила во всем Украину.
Об этом сообщает BBC.
Обстрелы России
Согласно наблюдениям, в этом году Россию и аннексированный Крым более 190 раз атаковали беспилотники.
Чаще всего "хлопало" в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на полуострове. А вот удары в ночь на 30 августа по шести российским регионам стали самыми масштабными в 2023 году.
С точки зрения дальности эксперты говорят, что беспилотники, запущенные из Украины, могут достигать глубины российской территории.
"Хотя Украина не подтвердила, что ее вооруженные силы совершили атаки на Москву, я думаю, что превентивные рейды, которые мы видели в прошлом году, доказывают, что у Украины есть возможность совершать такие атаки на большие расстояния с территории Украины", — говорит редактор блога Aviationist Дэвид Ченчиотти.
Напомним, ночь с 29 на 30 августа в России была адской. Мощные взрывы раздавались в Пскове, Брянске, Рязани, Орловской и Тульской областях.
Также мы писали, что 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.