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Сколько раз в год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым

31 августа 2023 08:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько раз в год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым
Взрывы в российском аэропорту "Кресты" в Пскове. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым 190 раз. Почти все разы Москва винила во всем Украину.

Об этом сообщает BBC.

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Согласно наблюдениям, в этом году Россию и аннексированный Крым более 190 раз атаковали беспилотники.

Чаще всего "хлопало" в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на полуострове. А вот удары в ночь на 30 августа по шести российским регионам стали самыми масштабными в 2023 году.

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Карта атаки беспилотниками РФ и Крыма. Фото: BBC

С точки зрения дальности эксперты говорят, что беспилотники, запущенные из Украины, могут достигать глубины российской территории.

"Хотя Украина не подтвердила, что ее вооруженные силы совершили атаки на Москву, я думаю, что превентивные рейды, которые мы видели в прошлом году, доказывают, что у Украины есть возможность совершать такие атаки на большие расстояния с территории Украины", — говорит редактор блога Aviationist Дэвид Ченчиотти.

Напомним, ночь с 29 на 30 августа в России была адской. Мощные взрывы раздавались в Пскове, Брянске, Рязани, Орловской и Тульской областях.

Также мы писали, что 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.

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