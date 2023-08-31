Сколько раз в год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым

Взрывы в российском аэропорту "Кресты" в Пскове. Фото: росСМИ

За год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым 190 раз. Почти все разы Москва винила во всем Украину.

Об этом сообщает BBC.

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Согласно наблюдениям, в этом году Россию и аннексированный Крым более 190 раз атаковали беспилотники.

Чаще всего "хлопало" в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на полуострове. А вот удары в ночь на 30 августа по шести российским регионам стали самыми масштабными в 2023 году.

Карта атаки беспилотниками РФ и Крыма. Фото: BBC

С точки зрения дальности эксперты говорят, что беспилотники, запущенные из Украины, могут достигать глубины российской территории.

"Хотя Украина не подтвердила, что ее вооруженные силы совершили атаки на Москву, я думаю, что превентивные рейды, которые мы видели в прошлом году, доказывают, что у Украины есть возможность совершать такие атаки на большие расстояния с территории Украины", — говорит редактор блога Aviationist Дэвид Ченчиотти.

Напомним, ночь с 29 на 30 августа в России была адской. Мощные взрывы раздавались в Пскове, Брянске, Рязани, Орловской и Тульской областях.

Также мы писали, что 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.