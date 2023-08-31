Мы предупреждали, что в Крыму будет сезон "бавовны", — Гуменюк
Глава Объединенного координационного пресс-центра военного командования юга Украины Наталья Гуменюк выразила свое мнение по поводу ситуации в Крыме. По ее словам, "бавовна" в Крыму продолжается и об этом предупреждали ранее.
Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.
Что Гуменюк сказала, что "бавовну" в Крыму
Гуменюк отметила, что текущая информация о действиях оборонительных сил в Крыму находится на стадии уточнения.
"Мы тщательно следим за развитием ситуации и, местами, даже не скрываем своего оптимизма", — заявила она.
Гуменюк также указала на наличие стратегических резервов России в Крыму, включая единицы Черноморского флота.
"Любые действия, направленные на уменьшение этих ресурсов, являются полностью оправданными", — подчеркнула представитель военного командования.
Относительно защиты Керченского моста российскими властями с помощью затопленных судов, Гуменюк высказала мнение, что это может дать лишь временное облегчение.
"Судьба моста уже решена на высших уровнях в Украине, и наши оборонительные силы будут следовать этому курсу", — добавила она.
Гуменюк также отметила активизацию использования беспилотников, включая и на территории России.
"Мы предупреждали о начале нового этапа наших операций. Эти действия продолжатся до тех пор, пока условия будут благоприятными. Наступит время, и у нас начнется новый этап", — заключила она, говоря о возможном усилении операций.
Напомним, что за год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым 190 раз. Почти все разы Москва винила во всем Украину.
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