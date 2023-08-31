Мы предупреждали, что в Крыму будет сезон "бавовны", — Гуменюк

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Суспільне Одеса

Глава Объединенного координационного пресс-центра военного командования юга Украины Наталья Гуменюк выразила свое мнение по поводу ситуации в Крыме. По ее словам, "бавовна" в Крыму продолжается и об этом предупреждали ранее.

Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.

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Гуменюк отметила, что текущая информация о действиях оборонительных сил в Крыму находится на стадии уточнения.

"Мы тщательно следим за развитием ситуации и, местами, даже не скрываем своего оптимизма", — заявила она.

Гуменюк также указала на наличие стратегических резервов России в Крыму, включая единицы Черноморского флота.

"Любые действия, направленные на уменьшение этих ресурсов, являются полностью оправданными", — подчеркнула представитель военного командования.

Относительно защиты Керченского моста российскими властями с помощью затопленных судов, Гуменюк высказала мнение, что это может дать лишь временное облегчение.

"Судьба моста уже решена на высших уровнях в Украине, и наши оборонительные силы будут следовать этому курсу", — добавила она.

Гуменюк также отметила активизацию использования беспилотников, включая и на территории России.

"Мы предупреждали о начале нового этапа наших операций. Эти действия продолжатся до тех пор, пока условия будут благоприятными. Наступит время, и у нас начнется новый этап", — заключила она, говоря о возможном усилении операций.

Напомним, что за год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым 190 раз. Почти все разы Москва винила во всем Украину.

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