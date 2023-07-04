"Мы должны быть морально готовыми": Маляр про вероятность подрыва ЗАЭС

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Scanpix

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о возможном подрыве Запорожской АЭС. Она подчеркнула важность того, чтобы украинцы были подготовлены к любым обстоятельствам.

Об этом Маляр рассказала в эфире телемарафона.

Читайте также:

Украинцы должны быть готовы ко всему

Маляр высказала свое мнение, согласно которому Российская Федерация не знает границ в своих действиях.

"Не может быть никаких иллюзий по поводу Российской Федерации, и вообще не может быть теперь разговоров, после всей этой полномасштабной войны, а могут ли они прибегнуть к подрыву ЗАЭС или нет, а пойдут они на это или нет", — сказала она.

Также Маляр сказала, что нет границ, на которые бы не пошла РФ в своем безумстве.

"Поэтому здесь важно, в этой ситуации, чтобы мы все были, во-первых, морально ко всему готовы, во-вторых, мы уже научены ко всему готовиться. Мы должны быть ко всему готовы. У нас другого выхода нет", — добавила она.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. Сегодня, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

Также мы писали, что российские оккупанты — как гражданские, так и военные — начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.