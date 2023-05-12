Відбудова зруйнованого житла: доля будинку у Запоріжжі

"Мій дім — теплиця": що відбувається навколо постраждалого у Запоріжжі будинку
Багатоквартирний будинок у Запоріжжі, який був зруйнований 2 березня внаслідок обстрілу ворожими ракетами, законсервували. І доки місцева влада будує плани з його відновлення, люди просять президента знести руїни, а самі живуть хто де.
Що відбувається навколо розбитого ракетою дому — в матеріалі Новини.LIVE.
Будинок: відбудова
Внаслідок обстрілу ворожими ракетами вночі 2 березня в прифронтовому Запоріжжі було зруйновано багатоквартирний будинок. Близько другої ночі розпочалася евакуація людей, і більше мешканці дому туди не поверталися.
"Ми отримали акт, що будинок будуть відновлювати. Зараз він законсервований — захист від зовнішніх факторів. Мій дім схожий на теплицю. На кожну квартиру складалася документація. Ходила комісія і описувала стан пошкодження. До кінця цього року пообіцяли відновити", — розповіла Новини.LIVE мешканка зруйнованої квартири Анна.
Сама жінка щотижня ходить до будинку, аби перевірити його стан. Зараз п’ятиповерхівку охороняє поліція, але жодні ремонтні роботи не ведуться.
Та більшість мешканців взагалі не хочуть, аби будинок відновлювали, адже він був збудований у 1956 році і вважається аварійним. Люди написали відповідну петицію президенту.
Життя без дому
Хоч повністю зруйнований був лише один під'їзд, весь будинок вважається непридатним для життя. Десятки родин забрали свої речі і живуть хто де. Місцева влада пропонувала постраждалим проживання у модульному містечку, але на це ніхто не погодився, адже люди запевняють — там жахливі умови.
"Люди, хто був власником квартир, отримують по 10 тис. грн на місяць, аби орендувати житло. Моя квартира записана на тітку, яка в окупації, тому ми нічого не отримуємо, хоч я була прописана", — розповіла Анна.
Жінка оформила ВПО, але не як переселенка з окупованої території, а як громадянка, яка втратила житло. Родина отримує 2 тис. грн на людину.
У сусідському чаті зараз лише розмови про те, де отримати хоч якусь допомогу, інформації щодо початку відбудови будинку немає.
Нагадаємо, раніше Анна розповіла Новини.LIVE всі деталі трагедії.