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"Мій дім — теплиця": що відбувається навколо постраждалого у Запоріжжі будинку

12 травня 2023 18:20
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Відбудова зруйнованого житла: доля будинку у Запоріжжі
Пошкоджений будинок у Запоріжжі.Фото: Reuters
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Багатоквартирний будинок у Запоріжжі, який був зруйнований 2 березня внаслідок обстрілу ворожими ракетами, законсервували. І доки місцева влада будує плани з його відновлення, люди просять президента знести руїни, а самі живуть хто де. 

Що відбувається навколо розбитого ракетою дому — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Будинок: відбудова

Внаслідок обстрілу ворожими ракетами вночі 2 березня в прифронтовому Запоріжжі було зруйновано багатоквартирний будинок. Близько другої ночі розпочалася евакуація людей, і більше мешканці дому туди не поверталися. 

Обстріл Запоріжжя 2 марта
Обстріл Запоріжжя 2 березня. Фото: Reuters

"Ми отримали акт, що будинок будуть відновлювати. Зараз він законсервований  захист від зовнішніх факторів. Мій дім схожий на теплицю. На кожну квартиру складалася документація. Ходила комісія і описувала стан пошкодження. До кінця цього року пообіцяли відновити", — розповіла Новини.LIVE мешканка зруйнованої квартири Анна. 

Сама жінка щотижня ходить до будинку, аби перевірити його стан. Зараз п’ятиповерхівку охороняє поліція, але жодні ремонтні роботи не ведуться.

Запорожье
Законсервований будинок в Запоріжжі. Фото: Анна Прус 

Та більшість мешканців взагалі не хочуть, аби будинок відновлювали, адже він був збудований у 1956 році і вважається аварійним. Люди написали відповідну петицію президенту. 

Життя без дому 

Хоч повністю зруйнований був лише один під'їзд, весь будинок вважається непридатним для життя. Десятки родин забрали свої речі і живуть хто де. Місцева влада пропонувала постраждалим проживання у модульному містечку, але на це ніхто не погодився, адже люди запевняють — там жахливі умови. 

"Люди, хто був власником квартир, отримують по 10 тис. грн на місяць, аби орендувати житло. Моя квартира записана на тітку, яка в окупації, тому ми нічого не отримуємо, хоч я була прописана", — розповіла Анна. 

Жінка оформила ВПО, але не як переселенка з окупованої території, а як громадянка, яка втратила житло. Родина отримує 2 тис. грн на людину.

У сусідському чаті зараз лише розмови про те, де отримати хоч якусь допомогу, інформації щодо початку відбудови будинку немає.

Нагадаємо, раніше Анна розповіла Новини.LIVE всі деталі трагедії. 

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