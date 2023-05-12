Восстановление разрушенного жилья: судьба дома в Запорожье

Поврежденный дом в Запорожье. Фото: Reuters

Многоквартирный дом в Запорожье, разрушенный 2 марта в результате обстрела вражескими ракетами, законсервировали. И пока местные власти строят планы по его восстановлению, люди просят президента снести руины, а сами живут кто где.

Что происходит вокруг разбитого ракетой дома — в материале Новини.LIVE.

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Дом: восстановление

В результате обстрела вражескими ракетами ночью 2 марта в прифронтовом Запорожье был разрушен многоквартирный дом. Около двух ночи началась эвакуация людей, и больше жители дома туда не возвращались.

Обстрел Запорожья 2 марта. Фото: Reuters

"Мы получили акт, что дом будут восстанавливать. Сейчас он законсервирован — защита от внешних факторов. Мой дом похож на теплицу. На каждую квартиру составлялась документация. Ходила комиссия и описывала состояние повреждения. До конца этого года пообещали восстановить", — рассказала Новини.LIVE жительница разрушенной квартиры Анна.

Сама женщина каждую неделю ходит к дому, чтобы проверить его состояние. В настоящее время пятиэтажку охраняет полиция, но никакие ремонтные работы не ведутся.

Законсервированное здание в Запорожье. Фото: Анна Прус

Но большинство жителей вообще не хотят, чтобы дом восстанавливали, ведь он был построен в 1956 году и считается аварийным. Люди написали соответствующую петицию президенту.

Жизнь без дома

Хотя полностью разрушен был только один подъезд, все здание считается непригодным для жизни. Десятки семей забрали свои вещи и живут кто где. Местные власти предлагали пострадавшим проживание в модульном городке, но на это никто не согласился, и люди уверяют, что там ужасные условия.

"Тот, кто был владельцем квартир, получают по 10 тыс. грн в месяц, чтобы арендовать жилье. Моя квартира записана на тетю, которая в оккупации, поэтому мы ничего не получаем, хотя я была прописана", — рассказала Анна.

Женщина оформила ВПЛ, но не как переселенка с оккупированной территории, а как потерявшая жилье гражданка. Семья получает 2 тыс. грн на человека.

В соседском чате сейчас только разговоры о том, где получить хоть какую-то помощь, информации о начале восстановления дома нет.

Напомним, ранее Анна рассказала Новини.LIVE все детали трагедии.