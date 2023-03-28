Мілблогери рф відреагували на заяву путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі

Ядерна зброя

Російські мілблогери стримано відреагували на заяву володимира путіна про те, що рф розгорне тактичну ядерну зброю в Білорусі. Вони вважають, що повідомлення президента рф спрямовані на західну, а не на внутрішню російську аудиторію.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Багато мілблогерів і новинних агрегаторів просто посилили різні моменти з інтерв'ю путіна 25 березня, які штучно роздувають можливості російської військової та оборонно-промислової бази (ОПБ) для підтримки тривалих військових зусиль, а також саму заяву про розгортання ядерної зброї.

Один мілблогер правильно зауважив, що розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не покращує військову ситуацію росії в Україні, стверджуючи, що силам рф потрібно підготуватися до майбутнього українського контрнаступу. Він розкритикував проблеми російського військового командування та організації.

Інший мілблогер визнав, що путін націлив своє оголошення про розгортання ядерної зброї на Захід і високо оцінив перспективу стати "кошмаром" для США.

Нагадаємо, Мінськ і москва домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Також ми писали, у Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати її.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов та радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. За словами президента рф, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.