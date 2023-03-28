Милблогеры рф отреагировали на заявление путина о размещения тактического ядерного оружия в Беларуси

Ядерное оружие

Российские милблогеры сдержанно отреагировали на заявление владимира путина о том, что рф развернет тактическое ядерное оружие в Беларуси. Они считают, что сообщения президента рф направлены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Подробности

Многие милблогеры и новостные агрегаторы просто усилили разные моменты из интервью путина 25 марта, которые искусственно раздувают возможности российской военной и оборонно-промышленной базы (ОПБ) для поддержки длительных военных усилий, а также само заявление о развертывании ядерного оружия.

Один милблогер правильно отметил, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси не улучшает военную ситуацию россии в Украине, утверждая, что силам рф нужно подготовиться к будущему украинскому контрнаступлению. Он подверг критике проблемы российского военного командования и организации.

Другой милблогер признал, что путин нацелил свое объявление о развертывании ядерного оружия на Запад и высоко оценил перспективу стать "кошмаром" для США.

Напомним, Минск и москва договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также мы писали, что в Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что рф готовится применить ее.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов и советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По словам президента рф, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.