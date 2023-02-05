Алексей Резников заявил, что ВСУ готовы дать отпор россии при попытке нового наступления

Сейчас у Украины достаточно оружия, чтобы дать отпор врагу

Украина полностью готова к новому наступлению россии. У ВСУ достаточно техники, чтобы отбить атаки оккупантов.

Об этом на брифинге рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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По словам главы оборонного ведомства, Украина постоянно накапливает резервы и совместно с партнерами учит бойцов работать на западной технике. Алексей Резников рассказал, что в ноябре 2021 года Украине не хотели давать даже зенитно-ракетный комплекс Stinger, сейчас же ситуация кардинально изменилась и Украина имеет в арсенале разные системы, поэтому бойцы готовы "встречать" врага.

"Мы ожидаем возможные наступления со стороны россиян. Мы это понимаем, потому что февраль месяц, а они любят символизмы", — заявил Резников.

Известно, что оккупанты также начали менять тактику. Резников отметил, что захватчики малыми штурмовыми группами пытаются давить на украинскую линию обороны на востоке. Однако ВСУ держатся и не дают им возможности ее прорвать.

Кроме того, глава ведомства призвал граждан доверять только официальным каналам информации и не вестись на разные провокации кремля.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что владимир путин дал указание оккупантам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Но реальных предпосылок для такого успеха нет, ведь оккупационная армия не восстановила свою боевую мощь.

Также ранее глава минобороны Алексей Резников рассказывал, что россия может готовить новое наступление на Украину к годовщине вторжения — 24 февраля.