Мінні поля та траншеї: Наєв розповів про оборону на півночі України
Наразі обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою. Триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, які межують з Білоруссю та Росією.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Facebook.
Яка ситуація на півночі України
"Наразі обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою. Це дозволяє нам не лише відточувати бойову майстерність на полігонах, а й постійно зміцнювати оборону", — зазначив Наєв.
Він додав, що лише за минулий тиждень встановлено кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень з використанням понад 6,5 тис. мін. Вздовж державного кордону вирито близько трьох тисяч метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів.
Також обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки.
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Українські бійці мінують північ України. Фото: Сергій Наєв/Facebook
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Українські бійці мінують північ України. Фото: Сергій Наєв/Facebook
Нагадаємо, нещодавно Сергій Наєв розповів про готовність Сил оборони на кордоні з Білоруссю. За його словами, Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування.
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