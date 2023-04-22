Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Мінні поля та траншеї: Наєв розповів про оборону на півночі України arrow

Мінні поля та траншеї: Наєв розповів про оборону на півночі України

22 квітня 2023 12:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Мінні поля та траншеї: Наєв розповів про оборону на півночі України
Українські бійці з мінами на півночі України. Фото: Сергій Наєв/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою. Триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, які межують з Білоруссю та Росією.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Facebook.

Читайте також:

Яка ситуація на півночі України

"Наразі обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою. Це дозволяє нам не лише відточувати бойову майстерність на полігонах, а й постійно зміцнювати оборону", — зазначив Наєв.

Він додав, що лише за минулий тиждень встановлено кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень з використанням понад 6,5 тис. мін. Вздовж державного кордону вирито близько трьох тисяч метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів.

Також обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки.

  • Українські бійці мінують північ України. Фото: Сергій Наєв/Facebook
  • Українські бійці мінують північ України. Фото: Сергій Наєв/Facebook
1 / 2

Нагадаємо, нещодавно Сергій Наєв розповів про готовність Сил оборони на кордоні з Білоруссю. За його словами, Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування.

Українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB