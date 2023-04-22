Мінні поля та траншеї: Наєв розповів про оборону на півночі України

Українські бійці з мінами на півночі України. Фото: Сергій Наєв/Facebook

Наразі обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою. Триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, які межують з Білоруссю та Росією.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Facebook.

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"Наразі обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою. Це дозволяє нам не лише відточувати бойову майстерність на полігонах, а й постійно зміцнювати оборону", — зазначив Наєв.

Він додав, що лише за минулий тиждень встановлено кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень з використанням понад 6,5 тис. мін. Вздовж державного кордону вирито близько трьох тисяч метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів.

Також обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки.

Українські бійці мінують північ України. Фото: Сергій Наєв/Facebook

Українські бійці мінують північ України. Фото: Сергій Наєв/Facebook 1 / 2

Нагадаємо, нещодавно Сергій Наєв розповів про готовність Сил оборони на кордоні з Білоруссю. За його словами, Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування.

Українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови.