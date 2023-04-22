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Минные поля и траншеи: Наев рассказал об обороне на севере Украины

22 апреля 2023 12:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Минные поля и траншеи: Наев рассказал об обороне на севере Украины
Украинские бойцы с минами на севере Украины. Фото: Сергей Наев/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. Продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Facebook.

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"Сейчас обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. Это позволяет нам не только оттачивать боевое мастерство на полигонах, но и постоянно укреплять оборону", — отметил Наев.

Он добавил, что только за прошлую неделю установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около трех тысяч метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов.

Также оборудованы несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники.

  • Украинские бойцы минируют север Украины. Фото: Сергей Наев/Facebook
  • Украинские бойцы минируют север Украины. Фото: Сергей Наев/Facebook
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Напомним, недавно Сергей Наев рассказал о готовности Сил обороны на границе с Беларусью. По его словам, Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию.

Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия.

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