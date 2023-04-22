Минные поля и траншеи: Наев рассказал об обороне на севере Украины
Обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. Продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Facebook.
Какая ситуация на севере Украины
"Сейчас обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. Это позволяет нам не только оттачивать боевое мастерство на полигонах, но и постоянно укреплять оборону", — отметил Наев.
Он добавил, что только за прошлую неделю установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около трех тысяч метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов.
Также оборудованы несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники.
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Украинские бойцы минируют север Украины. Фото: Сергей Наев/Facebook
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Украинские бойцы минируют север Украины. Фото: Сергей Наев/Facebook
Напомним, недавно Сергей Наев рассказал о готовности Сил обороны на границе с Беларусью. По его словам, Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию.
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